Запорожская АЭС отключила блок №3 для ремонта

Запорожская АЭС 18 апреля отключила энергоблок №3 от энергосистемы на плановый ремонт, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

«Планируется, что ремонтные работы продлятся до 8 июня 2015 года. Продолжительность ремонта составит 52 суток», - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, будет произведен плановый ремонт реакторной установки с перегрузкой активной зоны, турбины со вскрытием цилиндра высокого давления и технологически взаимосвязанного оборудования.

«Также будут проведены капитальные ремонты: парогенератора №4, главного циркуляционного насоса № 1, теплообменного оборудования. Во время ремонта будут выполнены контрольно-профилактические работы на системе преднапряжения защитной оболочки», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, как сообщают в «Энергоатоме», планируется отправить на хранение на площадку сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) один контейнер с 24 отработанными топливными сборками.

Читайте такжеЮжно-Украинская АЭС отремонтировала блок №3 и подключила его к сетиПо состоянию на 18 апреля на Запорожской АЭС в работе находится 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2990 МВт.

«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет», - подчеркнули в «Энергоатоме».

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины, представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 г. последний – в 1995 г.