В Германии поставили крест на энергетическом соглашении России и Греции

Как передает Немецкая волна, однако такая сделка не решит финансовые проблемы Афин, заявил немецкий политик в субботу, 18 апреля, на полях весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

По словам Шойбле, скорее всего их будет недостаточно, чтобы заполнить дыру в греческих финансах.

Между тем представители международных кредиторов Греции продолжили переговоры с этой страной о пакете реформ, которые должны будут осуществить Афины, пишет dpa. По словам представителя Еврокомиссии, переговоры на уровне экспертов будут продолжаться 18 и 19 апреля и имеют своей целью подготовку к встрече министров финансов ЕС в Риге 24 апреля.

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Ранее немецкое издание Spiegel Online сообщило о том, что Греция готовится заключить многомиллиардную сделку с РФ. За участие в проекте строительства газопровода "Турецкий поток" Афины рассчитывают получить от трех до пяти миллиардов евро, указало издание, сославшись на неназванного высокопоставленного представителя правящей в Греции партии СИРИЗА. Эти средства Москва может перечислить в качестве аванса за будущие выплаты по транзиту газа, указывает далее Spiegel Online.

Согласно этим данным, сделка может быть заключена уже 21 апреля.