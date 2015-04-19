Яценюк рассказал, как правительство будет реформировать угольную отрасль



Об этом заявил в эфире телеканала «Украина» премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Вчера я поставил требование министру подать видение, как они собираются реформировать угольную отрасль. Дам вам основные цифры: у нас 90 шахт. 55 шахт мы потеряли. Потому что это шахты, расположенные под контролем российских террористов. Мы потеряли основные марки угля, поставляемые на теплоэлектростанции и от которых зависима Украина. У нас остались государственные шахты, которые крайне неэффективны», - сказал Яценюк.

Он отметил, что сегодня средний взвешенный показатель себестоимости угля на государственной шахте - 2100 грн за тонну угля.

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«При этом в тариф на электроэнергию ставят только 1100 грн. Кто будет компенсировать эту тысячу грн? - сказал Яценюк. - Так, у нас возникла задолженность по зарплате на государственных шахтах. Я дал поручение - 400 млн грн уже выделено, 300 из них уже ушло на погашение задолженности. Но это тушение пожара - это не системное решение проблемы», - отметил Яценюк.

По словам главы правительства, системное решение проблемы заключается в утверждении реального реформирования угольной отрасли, утверждении рыночных и обоснованных тарифов.

«И третье - это развитие перспективных шахт, приватизация, консервация и ликвидация. Но под это надо конкретные расчеты. Не пальцем в небо, а с калькулятором, с аудиторами и шахтерами. И дискуссия не в кабинете, а открытый разговор о том, какой будет угольная отрасль. При других обстоятельствах придут шахтеры и будут стучать по голове правительства - и будут правы. Потому что людям нужно давать ответы на вопросы. Не только тогда, когда приходят бастовать, а делать все, чтобы забастовок не было», - резюмировал премьер-министр.