Яценюк рассказал, как правительство будет реформировать угольную отрасль
Угольная отрасль Украины, которая понесла существенные потери за военный конфликт на востоке, требует системных решений, которые учитывают реформу тарифообразования, развитие перспективных шахт, приватизацию, консервацию и ликвидацию неэффективных предприятий.
Об этом заявил в эфире телеканала «Украина» премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Вчера я поставил требование министру подать видение, как они собираются реформировать угольную отрасль. Дам вам основные цифры: у нас 90 шахт. 55 шахт мы потеряли. Потому что это шахты, расположенные под контролем российских террористов. Мы потеряли основные марки угля, поставляемые на теплоэлектростанции и от которых зависима Украина. У нас остались государственные шахты, которые крайне неэффективны», - сказал Яценюк.
Он отметил, что сегодня средний взвешенный показатель себестоимости угля на государственной шахте - 2100 грн за тонну угля.
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«При этом в тариф на электроэнергию ставят только 1100 грн. Кто будет компенсировать эту тысячу грн? - сказал Яценюк. - Так, у нас возникла задолженность по зарплате на государственных шахтах. Я дал поручение - 400 млн грн уже выделено, 300 из них уже ушло на погашение задолженности. Но это тушение пожара - это не системное решение проблемы», - отметил Яценюк.
По словам главы правительства, системное решение проблемы заключается в утверждении реального реформирования угольной отрасли, утверждении рыночных и обоснованных тарифов.
«И третье - это развитие перспективных шахт, приватизация, консервация и ликвидация. Но под это надо конкретные расчеты. Не пальцем в небо, а с калькулятором, с аудиторами и шахтерами. И дискуссия не в кабинете, а открытый разговор о том, какой будет угольная отрасль. При других обстоятельствах придут шахтеры и будут стучать по голове правительства - и будут правы. Потому что людям нужно давать ответы на вопросы. Не только тогда, когда приходят бастовать, а делать все, чтобы забастовок не было», - резюмировал премьер-министр.