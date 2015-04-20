Торги на рынке нефти начались резким повышением цен

На мировых торгах в понедельник, 20 апреля, цены на нефть растут на фоне роста напряженности ситуации в Йемене, передает Reuters.

Так, на начало торгов стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent выросла на 1,21% - до 64,22 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,49% - до 56,57 доллара за баррель.

Читайте такжеДобыча нефти в США достигла максимума с февраля 1973 годаОколо 100 человек погибли в воскресенье, 19 апреля, на юге Йемена в боях между шиитскими повстанцами-хуситами и сторонниками действующего президента Абд Раббо Мансура Хади. Наиболее ожесточенные столкновения произошли в районе города Эд-Далиа.

Положительное влияние на стоимость топлива также оказывают данные американской нефтегазовой компании Baker Hughes: число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, уменьшилось на 34 единицы, или на 3,44%, — до 954 единиц. В годовом выражении показатель упал на 47,8%.

Читайте такжеBloomberg назвал, кто победил и проиграл от падения цен на нефтьКак отмечают эксперты, эскалация конфликта в Йемене, сокращение числа буровых установок и слабые данные по запасам нефти в США привели к тому, что цены демонстрируют значительный рост.