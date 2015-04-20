Кувейт заявил об открытии четырех новых месторождений нефти

Генеральный директор кувейтской госкомпании Kuwait Oil Co. Хашим Хашим заявил об обнаружении четырех новых нефтяных месторождений, передает «Газета.Ru» со ссылкой на KUNA.

Читайте такжеКувейт заявил, что ОПЕК не будет сокращать добычу Хашим отметил, что открытие этих месторождений приведет к увеличению запасов нефти страны и «укрепит положение Кувейта в качестве международного производителя нефти».

Гендиректор Kuwait Oil Co. также уточнил, что месторождения были обнаружены в результате геологической разведки, длившейся в течение двух лет. Кроме того, он подчеркнул, что одно из месторождений содержит легкую сырую нефть и является единственным таким месторождением в стране.

Читайте такжеТорги на рынке нефти начались резким повышением ценПри этом размеры открытых месторождений Хашим не уточнил.

Ранее министр нефтяной промышленности Кувейта Али аль-Омаир заявил, что страна планирует увеличить количество буровых установок.

Куве́йт - государство (эмират) в юго-западной Азии, граничит с Ираком на севере и западе, с Саудовской Аравией — на юге. С востока омывается Персидским заливом. Является членом ОПЕК. По собственной оценке Кувейта, он обладает крупными запасами нефти — около 102 миллиардов баррелей, то есть, 9% мировых запасов нефти. Нефть даёт Кувейту около 50% ВВП, 95% доходов от экспорта и 95% доходной части государственного бюджета.