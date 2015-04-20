Украина продолжает закачивать в хранилища газ к следующему отопительному сезону

Украина с 11 апреля закачала 316 млн кубометров природного газа в подземные хранилища для создания необходимого запаса топлива к отопительному сезону 2015-2016 гг., говорится в сообщении оператора ГТС - госкомпании «Укртрансгаз».

«По состоянию на 19 апреля, суточный режим закачки природного газа в хранилища составлял 35,5 млн куб. м», - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, по состоянию на утро 20 апреля, в украинских газохранилищах находится 7,928 млрд куб. м газа, что на 3% больше, чем на начало текущего месяца и на 7,5% больше показателей прошлого года.

«Закачка проходит в оптимальном технологическом режиме на трех газовых хранилищах», - добавили в «Укртрансгазе».

По состоянию на 18 апреля отбор газа из подземных хранилищ не осуществлялся.

Читайте такжеНафтогаз обещает на следующий отопительный сезон газ по льготной цене

Как ранее сообщал УНИАН, в начале апреля глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о необходимости привлечения иностранного капитала в размере 1,5 млрд долларов для закачки газа в ПГХ в летний период.

Украина, завершая отопительный сезон, 30 марта прекратила отбор природного газа из подземных хранилищ, в которых оставалось около 7,7 млрд кубометров топлива. До следующего отопительного сезона около 7 месяцев, и, по различным оценкам, Украине необходимо накопить около 17 млрд куб. м газа.