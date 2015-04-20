Украина перестала платить за российскую электроэнергию, поставляемую в зону АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Есть часть зоны АТО. То есть электроэнергия, которая так или иначе поставлялась в зону АТО – она не оплачивалась. Проведены мероприятия: не оплачивается генерация, которая находится на той территории, межзонный переток, и плюс, с 10 апреля мы не оплачиваем электроэнергию, которая поставляется из России», - сказал Демчишин.

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Министр не уточнил о каких поставках электроэнергии из России идет речь.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».

Ранее УНИАН также сообщал, что в январе более 90% импортируемой из России и оплаченной Украиной электроэнергии пошло на нужды «ЛНР» и «ДНР».