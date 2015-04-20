В Минфине РФ считают «очень сильным» риск возвращения нефти к $40

Риски снижения цены на нефть до 40 долларов за баррель есть, и они очень сильные, считает замминистра финансов РФ Максим Орешкин, передают РИА Новости.

"По нефти риски есть, и риски очень сильные", — сказал Орешкин журналистам.

"Риски есть, потому что мы видим, что и в марте предложение на рынке выросло, и запасы продолжают расти, можно много перечислять — даже такие вещи, как дальнейшее увеличение в Ливии может привести к серьезному перекосу. И так избыток есть, и он может расшириться, и тогда ценам сложно будет удержаться", — добавил он.

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Ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщила журналистам, что курс рубля может упасть до 70 рублей за доллар при снижении цены на нефть до 40 долларов за баррель.

При этом Орешкин отметил, что нельзя исключать и роста цен на нефть.

В бюджете РФ на 2015 года заложена среднегодовая цена на нефть на уровне 61,5 доллара за баррель.

Напомним, сегодня УНИАН сообщал, что торги на рынке нефти начались резким повышением цен.