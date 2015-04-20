Минэнергоугля перечислило 300 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате шахтеров
Минэнергоугля перечислило 300 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами за счет перераспределения средств бюджетной программы «Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности».
Об этом во время брифинга сказал глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.
«Из 400 млн грн мы получили 300. Эти средства были направлены на погашение задолженности по зарплате», - сказал министр.
При этом он добавил, что остальные 100 млн грн будут использованы на погашение задолженности в следующем месяце.
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Министр напомнил, что задолженность по зарплате возникла главным образом из-за отсутствия сбыта угля с госшахт. По его словам, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова уклоняется от закупок угля с госшахт, а экспортировать его экономически нецелесообразно.
При этом Демчишин сообщил, что Углегорская теплоэлектростанция, входящая в государственную энергогенерирующую компанию «Центрэнерго», наращивает свои мощности, что позволит отгружать туда больше угля марки «Г» с госшахт.
«Углегорская ТЭС активно работает. На сегодня она может перерабатывать 300-330 тыс. тонн концентрата в месяц», - сообщил министр.
Как сообщал УНИАН, на территории, подконтрольной украинским властям, находится 35 шахт, 20 из которых не ведут добычу угля.
15 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности до конца недели подготовить и утвердить план реформирования угольной отрасли.
Глава Минэнергоугля Владимир Демчишин намерен представить этот план 21 апреля во время съезда шахтеров в Киеве.