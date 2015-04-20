Цены на нефть снизились из-за рекордной добычи в Саудовской Аравии

На прошлой неделе Brent подорожала на 9,6 процента, что было максимальным ростом более чем за пять лет, а в прошлый четверг цена достигла максимального уровня 2015 года, передает, Reuters.

Индекс доллара к корзине шести основных валют поднялся на 0,4 процента после почти двухпроцентного падения на прошлой неделе, вызванного слабой экономической статистикой США.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, в апреле сохранит добычу в районе 10 миллионов баррелей в сутки, сообщил министр нефтяной промышленности Али аль-Наими.

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"Я неоднократно говорил, что мы всегда рады давать нашим клиентам то, что они хотят. Сейчас они хотят 10 миллионов", - сказал он.

Наими ранее сообщил, что в марте Саудовская Аравия добывала рекордные 10,3 миллиона баррелей нефти в сутки.

Число работающих буровых установок в США на прошлой неделе снизилось 19-ю неделю подряд до минимума с 2010 года, показал еженедельный отчет компании Baker Hughes.

Центробанк Китая в воскресенье снизил требования к резервам банков в попытке стимулировать рост экономики.

"Когда в США начнется реальное снижение добычи, я думаю, что цены на нефть еще вырастут. Но цены в США вряд ли будут намного выше $65, а цены на Brent задержатся в районе $70, потому что даже при сокращении добычи в США рынок будет получать достаточно нефти", - сказал старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

Ранее УНИАН сообщал, что торги на рынке нефти начались резким повышением цен.