Цены на нефть продолжили снижение

На мировых торгах во вторник, 21 апреля, цены на нефть снижаются на фоне ожиданий статданных по запасам топлива в США, передает Reuters.

Так, стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent уже опустилась на 0,16% - до 63,35 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI - снизилась на 0,11%, до 56,32 доллара за баррель.

Управление по энергетической информации Минэнерго США в среду опубликует данные по запасам нефти за неделю, завершившуюся 17 апреля. Эксперты прогнозируют, что запасы увеличились на 2,4 млн баррелей.

Читайте такжеВ Минфине РФ считают «очень сильным» риск возвращения нефти к $40Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 апреля, увеличились лишь на 1,3 млн баррелей, или на 0,3%, — до 483,7 млн баррелей. Аналитики ожидали рост на 4,057 млн баррелей — до 486,457 млн баррелей. Неделей ранее запасы подскочили на 10,9 млн баррелей, или на 2,3%.

Между тем, поддержку ценам на нефть оказывают новости из КНР - 20 апреля Народный банк Китая сократил норму обязательных резервов для банков на 1 процентный пункт, до 18,5%. Сокращение показателя увеличивает ликвидность с целью стимулирования банковского кредитования. Решение Центробанка направлено на борьбу с замедлением роста экономики.