Еврокомиссия намерена разработать единую форму газовых контрактов

Газовые отношения между Россией и Европой проходят через один из самых жестоких кризисов за 40 лет своей истории, пишет "Коммерсант".

Евросоюз собирается снизить зависимость от российского газа. Кроме того, Еврокомиссия намерена разработать единую форму по газовым контрактам для всех стран ЕС, заявил в интервью "Ъ" заместитель председателя Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шевчович.

"Все контракты должны соблюдать правила прозрачности. Теперь мы должны предложить законопроект о том, как это будет работать на практике. Мы планируем внести поправки в два законодательных акта. Во-первых, в решение Европейского парламента по обмену информацией о межправительственных соглашениях в сфере энергетики. Мы хотим исправить ошибку из прошлого, когда ЕК могла высказываться, соответствуют эти соглашения европейскому законодательству или нет, только после того, как они заключены", - сказал Шевчович.

Читайте такжеМиллер признал, что модель работы "Газпрома" в Европе разваливаетсяОн также отметил, что Евросоюз хочет создать нечто вроде бенчмарка по коммерческому контракту на поставку газа. "И тогда если вы ведете какие-то переговоры, то вне зависимости от того, большая вы страна или маленькая, «старый» друг или «новый», вы примерно понимаете, каков бенчмарк, и можете судить, является ли конкретное предложение по контракту на поставку газа честным или не является. Вот то, что мы понимаем под прозрачностью контрактов. Мы не собираемся настаивать, что должны быть публично раскрыты конкретные цена, условия или текст соглашения. Мы бы хотели работать с общей формой, используя те инструменты по работе с чувствительной информацией, что у нас есть. Система бенчмарков сможет подготовить участников рынка, газовые компании, страны—члены союза, так что они будут знать в процессе переговоров, заключают они честную сделку или нет", - сказал он.