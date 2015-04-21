Украина сократила производство электроэнергии на 12,5%

Производство электроэнергии в Украине за январь-март 2015 года сократилось по сравнению с январем-мартом 2014 года на 12,5% – до 44,7 млрд кВт/ч, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии на сегодняшний день составляет более 50%, за январь-март 2015 года незначительно сократили производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, на 0,01% – до 23,7 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали, испытывающие острый дефицит угля из-за военных действий на Донбассе, в январе-марте 2015 года сократили производство электроэнергии по сравнению с январем-мартом 2014 года на 24,1% – до 18,4 млрд кВт/ч.

Гидроэлектростанции в январе-марте 2015 года сократили объем производства электроэнергии на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,2 млрд кВт/ч.

Также сообщается, что по сравнению с февралем 2015 года производство электроэнергии в Украине всеми видами генерации в марте увеличилось на 5,5%, - до 14,7 млрд кВт/ч. Тепловая генерация увеличила производство на 13,2%, - до 6,3 млрд кВт/ч, а атомные станции – на 0,9%, до 7,5 млрд кВт/ч.

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Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Украине происходили веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.

В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок из России, ЮАР и Австралии, а также с начала 2015 года начала импорт электроэнергии из РФ.

Однако, уже в середине апреля 2015 года замминистра энергетики Александр Светелик заявил, что до конца 2015 года Украина попытается обойтись без импорта электроэнергии и угля.