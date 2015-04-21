В России решили, что цены на нефть достигли дна
Глава "Лукойла" уверяет, что нефть больше не будет дешеветь.
Президент ОАО «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что цена на нефть достигла дна. Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости.
«Я считаю, что она достигла своего дна по одной причине: та активность обращения буровых не демонстрируется — реально цена давит на рынок», — пояснил он, выступая на международной конференции по нефти в Техасе.
Алекперов отметил, что добыча нефти в России может скоро стабилизироваться и в среднесрочной перспективе — немного снизиться. По его словам, произойдет падение добычи в Западной Сибири и в Поволжье, но по мере разработки арктических месторождений снова будет наблюдаться рост.
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«При вводе крупнейших запасов в Арктике Россия снова выйдет в лидеры по производству нефти», — сказал он.
С начала апреля цены на нефть подскочили на 15 процентов и вновь находятся в районе максимумов с начала года. Аналитики, тем не менее, оценивают вероятность нового падения достаточно высоко, так как предложение по-прежнему превышает спрос.
Ранее замминистра финансов России Максим Орешкин заявил, что риски снижения цены на нефть до 40 долларов за баррель есть, и они очень сильные.
"Риски есть, потому что мы видим, что и в марте предложение на рынке выросло, и запасы продолжают расти, можно много перечислять — даже такие вещи, как дальнейшее увеличение в Ливии, может привести к серьезному перекосу. И так избыток есть, и он может расшириться, и тогда ценам сложно будет удержаться", — добавил он.