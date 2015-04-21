Великобритания требует от российского миллиардера продать лицензию на добычу нефти

Правительство Великобритании приняло решение обязать компанию российского миллиардера Михаила Фридмана продать лицензию на добычу нефти в Северном море, приобретенную у немецкой RWE Dea.

Об этом пишет The Telegraph.

Как сообщает издание, такое решение принято из-за опасений по поводу энергетической безопасности Великобритании.

Министр энергетики страны Эд Дэйви сообщил LetterOne, что "он предлагает отменить лицензии Dea на добычу нефти в Северном море, если LetterOne не изменит контроль над газовыми месторождениями Dea Великобритании в Северном море".

Компания Фридмана теперь имеет шесть месяцев, чтобы "осуществить дальнейшее изменение контроля" лицензий.

Представитель LetterOne от комментариев отказался, пишет издание.

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Как сообщалось ранее, в начале марта немецкая компания RWE заявила о закрытии сделки по продаже подконтрольной Фридману фирме LetterOne нефтегазового подразделения DEA за 5,1 миллиарда евро. DEA в частности принадлежат несколько месторождений в Северном море, на которые приходится от 3 до 5% добываемого Великобританией газа.

Лондон опасается, что если Запад введет против России новые санкции, добыча на этих месторождениях будет остановлена, поэтому требует их перепродажи. Из-за этого правительство Великобритании уже предъявляло Фридману ультиматум: он должен в течение недели доказать, что имеет право оставить себе приобретенные месторождения, или ему придется продать их.

В компании Фридмана, однако, заявили, что оставляют за собой право оспорить любое решение британского правительства.