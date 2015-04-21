Демчишин хочет снизить себестоимость украинского угля

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует до конца 2015 года снизить себестоимость украинского угля до 1100-1200 грн за тонну с нынешних 2000 грн благодаря инвестициям и запуску простаивающих шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин на ІІІ съезде шахтеров Украины.

«Мы видим перспективу ее (себестоимость угля - УНИАН) до конца года вывести на уровень 1100-1200 грн», - сказал он.

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По словам министра, объем инвестиций, необходимых для такого снижения себестоимости, составляет около 850 млн грн.

Также Демчишин отметил, что снижение стоимости украинского угля позволит обеспечить энергонезависимость страны за счет увеличения спроса и объемов производства.

Как сообщал УНИАН, мировые трейдеры предлагают покупать украинский уголь профицитных марок, добываемый на государственных шахтах на подконтрольных Киеву территориях, по 25 долл. за тонну, что в несколько раз ниже его себестоимости.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля прошлого года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрациты), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

В то же время, в Украине существует профицит угля марки «Г» (газового угля), добыча которого ведется на госшахтах. Министерство энергетики более полугода ведет переговоры с частной энергокомпанией ДТЭК о выкупе ею объемов угля для погашения задолженности по зарплатам горнякам госшахт. В 2015 году правительство отказалось от дотации госшахт, которые в предыдущие годы достигали 14 млрд грн.