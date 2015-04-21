Евросоюз накажет «Газпром» за монополизм на миллиарды евро - СМИ

Европейский Союз собирается официально обвинить "Газпром" в нарушении антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает Агентство France Press со ссылкой на собственные источники, передает «5 канал».

По данным издания, это должно произойти уже в эту среду. Сообщается, что Еврокомиссия возбудила дело еще в 2012 году.

Европейское сообщество обвиняет "Газпром" в монополизме на рынках Центральной и Восточной Европы. Наказанием за это может составить штраф в размере 10% от годовой прибыли компании в странах Евросоюза. Это примерно составляет 93 миллиарда евро.

Читайте также"Газпром" продает свои активы в Европе

Напомним, недавно "Газпром" угрожал повышением цены на газ для ЕС. По словам главы "Газпрома", если власти Евросоюза добьются установления единой для европейских клиентов "Газпрома" цены на российский газ, то устанавливаться эта цена будет по высшей планке. Это прозвучало как реакция на план Еврокомиссии по созданию Энергетического союза.