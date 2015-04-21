Еврокомиссия не комментирует информацию о предъявлении обвинений «Газпрому»

15:57, 21 апреля 2015
Энергетика
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Ранее европейские СМИ сообщили о том, что 23 апреля Еврокомиссия официально выдвинет «Газпрому» обвинения в монополизации рынка Центральной и Восточной Европы. Штраф может составить 93 млрд евро

REUTERS

Европейская комиссия не комментирует информацию относительно того, что в среду, 23 апреля, может предъявить официальные обвинения российскому «Газпрому» в нарушении антимонопольного законодательства. 

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас. 

«Комиссия не комментирует дела, которые находятся на рассмотрении», - сказал он.

Ранее европейские СМИ сообщили о том, что 23 апреля Еврокомиссия официально выдвинет «Газпрому» обвинения в монополизации рынка Центральной и Восточной Европы. Еврокомиссия начала это дело еще в 2012 году. Штраф может составить 93 млрд евро.

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