ЕС одобрил атомное соглашение Венгрии с Россией

Об этом сообщил в понедельник глава кабинета премьер-министра Венгрии Янош Лазар, передает ТАСС.

Однако, как заявил он венгерскому агентству МТИ, правительство продолжает консультации с Еврокомиссией о соответствии сделки с РФ европейским требованиям конкуренции и проведения закупок.

По его словам, ЕС подчеркивает, что "поставки для проекта по модернизации станции должны проходить согласно правилам ЕС об осуществлении государственных закупок". Это "отвечает намерениям и интересам Венгрии", подчеркнул Лазар.

Говоря о контракте на поставку топлива, он заявил, что правительство смогло убедить Европейскую комиссию в том, что соглашение между РФ и Венгрией "нацелено на повышение энергобезопасности Европы, а не увеличивает зависимость Будапешта от Москвы". Для кабинета министров это стало "серьезным успехом", отметил Лазар.

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Как ранее сообщал ТАСС европейский источник, "Евроатом снял свои возражения против поставок ядерного топлива российского производства на эти реакторы, после того как срок эксклюзивных поставок топлива российского производства на них был сокращен с 20 до 10 лет". Он подчеркнул, что европейскому регулятору еще предстоит официально утвердить этот проект.