Демчишин: для перевода ТЭЦ на газовый уголь нужно $2 миллиарда и два года

Перевод 20 энергоблоков украинских электростанций на газовый уголь, который добывается на подконтрольной Украине территории, потребует до 2 млрд долл. и нескольких лет для проведения реконструкции каждого энергоблока.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин на ІІІ съезде шахтеров Украины.

«На один такой блок, а их около двадцати, необходимо до 100 млн долл. и до двух лет времени, то есть перестроить их с целью перевода на газовый уголь довольно сложно», - сказал он.

По словам Демчишина, оценка стоимости таких работ является неутешительной, поэтому Украине потребуются дополнительные объемы антрацитного угля.

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Как сообщал УНИАН, Украина, вынужденная из-за военной агрессии России на Донбассе импортировать уголь и электроэнергию, рассчитывает до конца 2015 года использовать только собственные энергоресурсы.

Согласно прогнозному балансу, тепловые электростанции Украины потребят 28 млн тонн угля, из которых на дефицитные марки придутся минимальные объемы.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля прошлого года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрациты), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

В то же время, в Украине существует профицит угля марки «Г» (газового угля), добыча которого ведется на госшахтах. Министерство энергетики более полугода ведет переговоры с частной энергокомпанией ДТЭК о выкупе ею объемов угля для погашения задолженности по зарплатам горнякам госшахт. В 2015 году правительство отказалось от дотации госшахт, которые в предыдущие годы достигали 14 млрд грн.