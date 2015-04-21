«Энергоатом» хочет строить энергоблоки Хмельницкой АЭС совместно с чешской Skoda

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал заместитель генерального директора — директор по новым ядерным установкам компании «Атомпроектинжениринг», входящей в «Энергоатом», Игорь Орлов.

«Сейчас готовится соответствующее распоряжение Кабмина, которое разрешит нам работать по этому направлению... Ожидаем в этом месяце, максимум в следующем», - сказал он.

При этом Орлов сообщил, что после получения такого разрешения Украине необходимо будет подписать межправительственное соглашение с чешской стороной.

Также заместитель гендиректора «Атомпроектинжениринга» рассказал, что достройка двух блоков Хмельницкой АЭС будет осуществляться за собственные средства «Энергоатома» и за деньги, которые может выделить чешская Skoda в виде кредита.

Также Орлов сказал, что, несмотря на то, что акционером Skoda является российская корпорация ЛМЗ, это факт не будет иметь влияния на процесс достройки энергоблоков.

Как сообщал УНИАН, согласно программе правительства, Украина планирует до 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР.

В то же время, в документе не содержится информации, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Глава «Энергоатома» Юрий Недашковский в конце 2014 года заявил, Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Заменить «Росатом» в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.

Компания «Энергоатом» намерена использовать не менее 70% украинского оборудования при достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.