Строительство укрытия для 4-го энергоблока ЧАЭС завершат к 2018 году

Строительство нового безопасного конфайнмента для четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС идет согласно графика и должно завершиться до 30 ноября 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам главный инженер проекта «Укрытие» Владимир Каштанов.

«Ход реализации проекта отслеживается, и мы пока не видим каких-либо отклонений от намеченной даты», - сказал Каштанов.

По его словам, после установки конфайнмента непосредственно над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС необходимо будет разобрать старые конструкции и разработать технологию извлечения ядерного топлива. При этом Каштанов отметил, что стратегия демонтажа выработана, но этап проектирования демонтажа не начинался из-за отсутствия финансирования.

В то же время, главный инженер проекта рассказал, что для строительства конфайнмента было предусмотрено 1,5 млрд евро, из которых уже использовано около 700-800 млн евро.

Вместе с тем, главный инженер проекта второго сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ-2) Андрей Савин рассказал, что строительство хранилища должно завершиться к концу 2016 года. По его словам, после проведения всех экспертиз уже построенного хранилища на него будет перевозиться неповрежденное ядерное топливо с четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

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Справка УНИАН. В сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость сооружения оценивалась в 980 млн евро. Однако спустя 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

В конечном итоге летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.