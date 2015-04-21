ЕК следит за переговорами Греции с «Газпромом» по «Турецкому потоку» - пока без оценок

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по энергетическим вопросам Анна-Каиса Итконен, отвечая на вопрос журналистов о проведении сегодня в Афинах переговоров главы «Газпрома» Алексея Миллера с премьер-министром Греции Ципрасом.

«Нам известно об этом визите, и мы видели сообщения СМИ об этом энергетическом плане и возможном контракте, который может быть подписан сегодня или на этой неделе. Как я уже говорила, мы готовы предоставить нашу оценку любому такому соглашению или сделке и их последствиям, если у нас будет на чем основывать нашу оценку. Сейчас дать какого-либо рода оценку очень трудно», - сказала Итконен, подразумевая отсутствие конкретной информации о возможной сделке.

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Ранее немецкое издание Spiegel Online сообщило о том, что Греция готовится заключить многомиллиардную сделку с РФ. За участие в проекте строительства газопровода «Турецкий поток» Афины рассчитывают получить от 3 до 5 млрд евро, отметило издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя правящей в Греции партии СИРИЗА. Эти средства РФ может перечислить в качестве аванса за будущие выплаты по транзиту газа, отмечает Spiegel Online.