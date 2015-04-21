«Энергоатом» хочет завершить проектирование хранилища ядерного топлива к 2016 году

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих атомных электростанций Украины, намерен к 2016 году завершить проектирование Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), на которое будет поступать топливо с украинских АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал заместитель генерального директора — директор по новым ядерным установкам компании «Атомпроектинжениринг», входящей в «Энергоатом», Игорь Орлов.

«Сейчас у нас идет проектирование. Срок завершения – конец 2015-го — 2016 год», – сказал Орлов.

По его словам, после завершения проектирования будет проведена экспертиза, по результатам которой будет начато строительство хранилища.

«Завершение строительства ожидается в конце 2017-го – начале 2018 года», – уточнил Орлов.

При этом он сообщил, что на ЦХОЯТ будет отправляться отработавшее топливо с трех украинских атомных станций — Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской.

Как сообщал УНИАН, по словам президента «Энергоатома» Юрия Недашковского, американская компания Holtec приступит к реализации проекта строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне общей стоимостью около 300 млн долл. после осуществления «Энергоатомом» авансового платежа в размере 11,7 млн долл.

Справка УНИАН. Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Госкомпания «Энергоатом» до конца 2020 года заплатит американской компании Holtec International почти 300 млн долл. за оборудование для ЦХОЯТ.

Кабинет министров Украины в конце апреля 2014 года принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.