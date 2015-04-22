Цены на нефть обвалились на фоне ситуации в Йемене

На мировых торгах в среду, 22 апреля, цены на нефть снижаются на фоне прекращения военной операции в Йемене, передает Reuters.

Торги начались с обвала стоимости июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent на 0,76% - до 61,61 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI на 1,13% - до 55,97 доллара за баррель.

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По мнению аналитиков, этот факт говорит о том, что, скорее всего, цены на топливо во втором квартале будут снижаться, однако они вряд ли будут ниже минимумов года.

Сегодня ожидаются данные Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) о коммерческих запасах нефти в стране за неделю. Аналитики считают, что объемы пополнились на 2,88 млн баррелей.