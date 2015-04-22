«Газпром» оценил стоимость греческой части «Турецкого потока» в €2 миллиарда

Глава российского концерна "Газпром" Алексей Миллер заявил, что стоимость финансирования греческой части газопровода "Турецкий поток" составит 2 миллиарда евро.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам переговоров в Афинах, передает "Вести.Экономика".

"Правительство Греции поддерживает создание газотранспортных мощностей на территории республики. Проект может быть реализован российско-европейским консорциумом, ряд компаний уже проявляют интерес принять участие в проекте. Проект будет реализовываться в соответствии с европейским законодательством", - сказал Миллер.

Глава "Газпрома" также заявил, что российско-европейский консорциум сможет самостоятельно привлечь 2 млрд евро. При этом российская сторона в лице "Газпрома" гарантирует, что через территорию Греции будет прокачивать 47 млрд куб. м газа в год. Миллер отметил, что под гарантии этих поставок Греция сможет привлечь дополнительные кредиты для реализации других проектов в стране.

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Ранее в немецких СМИ, в частности в издании "Шпигель", появились сведения о том, что Россия и Греция якобы готовятся заключить контракт по реализации проекта "Турецкий поток" и в его рамках греческие власти могут получить до 5 млрд евро в качестве аванса.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти слухи, заявив, что на прошедших в Москве переговорах президента России Владимира Путина и премьера Греции Алексиса Ципраса какие-либо договоренности об авансе для Афин не заключались.