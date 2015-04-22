В России уверяют, что европейские кредиторы не отказались от проекта "Ямал СПГ"

Европейские кредитные агентства предоставили акционерам проекта "Ямал СПГ", предполагающего строительства завода по сжижению природного газа на Ямале, письменное подтверждение на инвестирование в проект, заявил президент французской Total (владеет 20% в проекте) по разведке и добыче Ив Луи Даррикаррера, передает ПРАЙМ.

"Европейские кредитные агентства уже дали письменное подтверждение, что предоставят финансирование проекту "Ямал СПГ", - сказал он.

Читайте также"Газпром" может потерять рынок Европы: российскому газу снова угрожает СПГ Представитель Total также напомнил, что в финансировании проекта будет участвовать китайские банки, которые планируют вложить 10-15 млрд долларов.

"Уверены, что, несмотря на санкции, проект будет реализовываться хорошо. С технической стороны все идет хорошо, в этом году 9-10 млрд вложено уже было из 27 (млрд долларов капвложений – ред.)",- сказал он.

Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные запасы газа месторождения составляют 907 млрд кубометров. Первая линия по производству СПГ в рамках проекта должна быть запущена в 2017 году. Реализация проекта предполагает создание транспортной инфраструктуры, включающей морской порт и аэропорт в районе поселка Сабетта, а также перевалочную базу в бельгийском Зебрюгге для доставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в периоды отсутствия навигации по Северному морскому пути.