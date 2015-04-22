Еврокомиссия предъявила «Газпрому» официальное обвинение в монополизме

Европейская комиссия выдвинула официальные обвинения российскому Газпрому относительно доминирующей позиции на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Соответствующее заявление в среду в Брюсселе сделал европейский комиссар по вопросам конкурентоспособности Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager), передает собственный корреспондент УНИАН.

"Сегодня было принято решение по заявлению о возражении против некоторой деятельности Газпрома. Это касается восьми разных стран - Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии. Газпром доминирует на всех этих рынках. В заявлении о возражении мы сказали, что наша предварительная точка зрения заключается в том, что Газпром злоупотребляет своей доминирующей позицией", - заявила она.

По словам комиссара, это заявление является "еще одним шагом очень длительной процедуры". "Сейчас мы предоставим слово Газпрому, чтобы он смог себя защитить", - продолжила Вестагер.

Она напомнила, что Комиссия проводит проверку Газпрома с сентября 2011 года, а формальная процедура была начата в июне 2012.

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Что касается содержания Заявления о возражении, то Вестагер конкретизировала, что ЕК считает, что Газпром нарушает антимонопольное законодательство ЕС, "преследуя общую стратегию секционирования газового рынка Центральной и Восточной Европы". В качестве примера комиссар привела ситуацию, когда в контрактах потребителю одной из стран запрещено реэкспортировать газ другим странам-членам. Газпром также выставляет более высокие цены некоторым странам.

"Что мы видели в нашей базе данных, так это то, что Газпром выставляет несправедливую высокую цену в пяти разных странах - Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Болгарии... Мы также заявили, что Газпром использует свою доминирующую позицию в поставках газа, чтобы получить от потребителей не связанные обязательства относительно газовой инфраструктуры. В частности, доказательства этого найдены в Польше относительно Ямала и в Болгарии по Южному потоку. Мы видим, что это продолжается достаточно долго и что это продолжается", - детализировала комиссар.

Она сообщила, что Заявление о возражениях "является очень ранней стадией". "Сейчас ситуация открыта, и мы будем ожидать ответа Газпрома. У них есть 12 недель, чтобы это сделать в письменной форме. Газпрому также предлагается собрать слушания, где они могут представить дело. На этой стадии все варианты остаются открытыми", - добавила Вестагер.

При этом она отметила, что это дело "может выглядеть более политическим делом, чем другие". "Но если посмотреть на другие дела, вы увидите аналогичные. Это не единственное Заявление о возражении в отношении энергетики. 23 марта мы выдвинули Заявление в отношении болгарского энергетического холдинга", - уточнила комиссар.