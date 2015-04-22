"Газпром" ответил на обвинения Еврокомиссии: "претензии необоснованные"

Российский холдинг «Газпром» прокомментировал обвинения Еврокомиссии в нарушении правил конкуренции.

«22 апреля 2015 года на официальном сайте Европейской комиссии был опубликован пресс-релиз, согласно которому Европейская комиссия приняла «заявление о возражениях» (statement of objections) в рамках продолжающегося антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе. Предъявленные Еврокомиссией претензии «Газпром» считает необоснованными», — цитирует «Газета.Ru» пресс-релиз компании (на это время на официальном сайте "Газпрома" пресс-релиз не обнародован).

Читайте такжеЕврокомиссия предъявила «Газпрому» официальное обвинение в монополизме«Газпром» утверждает, что принятие «заявления о возражениях» — это один из этапов антимонопольного расследования, который не означает признание компании виновной в каком-либо нарушении антимонопольного законодательства ЕС.

«Работа «Газпрома» на рынке ЕС, в том числе применяемые принципы ценообразования на газ, соответствует стандартам, которые используют другие производители и экспортеры газа», — отмечается в заявлении.

Руководство компании надеется на соблюдение надлежащим образом в рамках расследования прав и законных интересов «Газпрома». «Газпром», учрежденный за пределами юрисдикции ЕС, является компанией, наделенной в соответствии с российским законодательством публично значимыми функциями и статусом стратегической организации, контролируемой государством», — отмечается в пресс-релизе.