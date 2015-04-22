Украина ожидает роста поставок газа из ЕС после расследования в отношении Газпрома

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» рассчитывает на снятие ограничений в торговле газом со странами Евросоюза и открытие виртуальных реверсных маршрутов транспортировки газа после завершения расследования Еврокомиссией монополизма «Газпрома», говорится в сообщении НАК.

Как отмечается в пресс-релизе «Нафтогаза”, украинский оператор ГТС госкомпания “Укртрансгаз” получила запросы от европейских газотрейдеров на организацию поставок газа через Украину между Венгрией, Польшей, Болгарией, Грецией и Турцией.

«Из-за неконкурентоспособного поведения «Газпрома» европейские компании не могут использовать имеющуюся инфраструктуру для свободной торговли на других, не входящих в ЕС рынках», - цитирует пресс-служба главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

В компании напомнили, что из-за действий «Газпрома» Украина не имеет возможности торговать газом на своей западной границе и не может полноценно использовать словацкий маршрут для импорта газа, так как российский газовый монополист выкупил все мощности данного газопровода.

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«Блокируя виртуальные потоки газа из Словакии, «Газпром» лишил европейских поставщиков их потенциальной значительной доли украинского рынка за последние годы», - добавил Коболев.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Европейская комиссия выдвинула официальные обвинения российскому "Газпрому" относительно доминирующей позиции на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Комиссия проводит проверку "Газпрома" с сентября 2011 года, а формальная процедура была начата в июне 2012 года.

Справка УНИАН. С 16 августа 2014 года открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а со 2 сентября он заработал на полную мощность. Однако «малый реверс» не позволяет Украине полностью избавиться от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность Украине может дать так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.