Яценюк приказал Демчишину срочно представить программу реформ в угольной отрасли

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал от министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина срочно представить на рассмотрение правительства программу реформирования угольной отрасли, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

Как подчеркнули в Кабмине, согласно решению правительства, на погашение долгов по зарплате перед шахтерами выделено 400 млн грн, из которых 300 млн грн уже перечислены Минэнергоугля. Ранее предполагалось, что оставшиеся 100 млн грн будут перечислены на погашение долгов в мае, однако сейчас, по информации пресс-службы правительства, Яценюк поручил срочно обеспечить выплату денег в полном объеме.

«В то же время, выполнение оперативных поручений является лишь тушением пожара. А необходимо системное решение проблемы угольной отрасли – посредством продуманной программы реформирования, которая предполагала бы развитие и приватизацию перспективных шахт, консервацию и ликвидацию других шахт», - цитирует главу правительства пресс-служба.

В Кабмине также напомнили, то премьер-министр еще два месяца назад дал поручение обеспечить постоянный диалог с представителями шахтерских коллективов. «В этой связи премьер-министр ожидает от министра энергетики и угольной промышленности ответа о выполнении правительственных решений и представления проекта программы преобразований в угольной сфере», - сообщили в пресс-службе.

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Кроме того, в правительстве обратили внимание, что представителей шахтерских коллективов пригласили на встречу в Кабмин, где их готовы были выслушать министр Кабмина Анна Онищенко, первый замминистра энергетики и угольной промышленности Игорь Мартыненков, первый замминистра финансов Игорь Уманский и замминистра экономразвития и торговли Юлия Клименко. «Пока такая встреча не состоялась» - отметили в пресс-службе Кабмина.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, в Киеве проходят акции протеста шахтеров, недовольных состоянием дел в отрасли и ростом долгов по заработной плате. Представители шахтерских коллективов заявили о своем намерении разбить палаточный городок под зданием Минэнергоугля.