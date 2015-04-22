Украина предложит Евросоюзу вместе провести расследование против Газпрома

Премьер-министр Арсений Яценюк просит Антимонопольный комитет Украины начать расследование против российского газового монополиста - компании "Газпром", действия которой, по мнению главы правительства, наносят ущерб украинской экономике.

"Правительство Украины обращается в Антимонопольный комитет с просьбой начать антимонопольное расследование против российской компании «Газпром», которая действует на дискриминационных, фактически на неконкурентных условиях и наносит ущерб украинской экономике», - цитирует пресс-служба Кабмина слова премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина, глава правительства "только что завершил рассмотрение материалов по этому вопросу, представленных Министерством юстиции Украины, Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Антимонопольным комитетом Украины".

«Мы также обратимся к нашим партнерам из Европейского Союза, чтобы совместно провести это расследование и установить факт монополизма российской компании «Газпром» не только в Европейском Союзе, но и в Украине», - подчеркнул Яценюк.

Как ранее сообщал УНИАН, крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» рассчитывает на снятие ограничений в торговле газом со странами Евросоюза и открытие виртуальных реверсных маршрутов транспортировки газа после завершения расследования Еврокомиссии о монополизме «Газпрома". В компании напомнили, что из-за действий «Газпрома» Украина не имеет возможности торговать газом на своей западной границе и не может полноценно использовать словацкий маршрут для импорта газа, так как российский газовый монополист выкупил все мощности данного газопровода.

По информации главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «блокируя виртуальные потоки газа из Словакии, «Газпром» лишил европейских поставщиков их потенциальной значительной доли украинского рынка за последние годы».

22 апреля Европейская комиссия выдвинула официальные обвинения российскому "Газпрому" относительно доминирующей позиции на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Комиссия проводит проверку "Газпрома" с сентября 2011 года, а формальная процедура была начата в июне 2012 года.