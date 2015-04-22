Представители чешской Skoda ознакомились с конструкцией двух недостроенных блоков Хмельницкой АЭС

По информации «Энергоатома», визит специалистов Skoda JS состоялся 20-22 апреля.

«Это очередная рабочая встреча, которая состоялась по инициативе чешской стороны и предусматривала общее ознакомление с состоянием дел на строительной площадке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что представители Skoda JS готовы и дальше продолжать сотрудничество с украинской стороной.

Вместе с тем в «Энергоатоме» напоминают, что соответствующими министерствами и ведомствами подготовлено и согласовано так называемое «концептуальное решение», которое предусматривает достройку блоков с использованием корпусов реакторов, производимых на мощностях чешской Skoda JS.

В сообщении приводятся слова заместителя главного инженера по новым блокам ХАЭС Александра Корлыханова, который сообщил, что для дальнейшего экономического развития государства крайне необходимы новые энергетические мощности, а сооружение энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС ‒ первоочередная задача.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» рассчитывает до июня получить разрешение правительства на достройку третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС совместно с чешской компанией Skoda.

По словам замдиректора по производству НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, стоимость достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС оценивается в 3,7 млрд евро, включая первую загрузку топлива на 296 млн евро. На сегодняшний день готовность энергоблока №3 составляет 75%, а блока №4 – 25%.

14 апреля Котин сообщил, что компания крупнейшего польского бизнесмена Яна Кульчика, Kulczyk Investments, заинтересована инвестировать 1,48 млрд евро в достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, покрыв 40% стоимости проекта, в обмен на продажу части электроэнергии на польском рынке.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.