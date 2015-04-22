Рада заявила, что недофинансирование не позволяет закрыть Чернобыльскую АЭС

Верховная Рада Украины приняла постановление «О Рекомендациях парламентских слушаний на тему: «О снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС, объекте "Укрытие" и перспективах развития зоны отчуждения» (2619).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 народных депутатов.

В постановлении указано, что расходы на Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему до 2012 года профинансированы на 57% от предусмотренной законом суммы, а соответствующие изменения в государственный бюджет Украины, предусмотренные ею на соответствующий год, с 2012 года не вносились.

“Такое недофинансирование не позволяет выполнять необходимые работы по снятию с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС, усложняет сопровождение международных проектов и, в целом, является недостаточно эффективным расходованием бюджетных средств, поскольку и через 14 лет после окончательной остановки станции основные расходы идут на поддержание безопасности станции, а не на снятие ее с эксплуатации, остаются не обеспеченными или обеспечены частично расходы Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" на оплату труда, коммунальные услуги, энергоносители и тому подобное”, - указано в постановлении.

В постановлении отмечается, что отсутствие (или недостаточность) капитальных расходов отрицательно влияет на обновление основных фондов, создание и внедрение новейших технологий, приводит к неоправданному расширению ремонтной базы, значительным расходам на приобретение запчастей и материалов, снижает эффективность труда персонала, требует привлечения дополнительного персонала для осуществления обязательных мероприятий, что увеличивает коллективную дозу облучения.

В документе отмечается, что недофинансирование в октябре - декабре 2014 года отдельных бюджетных программ и списание остатков Казначейством 1 января 2015 года со счетов получателей без уплаты зарегистрированных обязательств привело к фактическому возникновению незарегистрированной кредиторской задолженности предприятий зоны отчуждения на общую сумму 148,5 млн грн. Это повлекло невыплату заработной платы персоналу предприятий и еще больше обострило социальную напряженность в трудовых коллективах. Одновременно состоялись акции протеста, частичное обесточивание и ограничения поставок природного газа, начисление Государственной фискальной службой 2,3 млн грн штрафов и пени за неуплаченные обязательные платежи в бюджет (прежде всего, единый социальный взнос), которые постоянно растут.

“Определенные Государственным бюджетом Украины расходы на 2015 год не дают возможности обеспечить финансирование даже первоочередных мероприятий (заработная плата, энергоносители и тому подобное). За пределами финансирования осталось возмещение Пенсионному фонду фактических расходов на выплату и доставку пенсий лицам, которым она назначена на льготных условиях, до получения права на пенсию по возрасту в размере 186 млн грн (или 26% от определенного финансирования). В результате выполнение мероприятий по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС находятся под угрозой срыва”, - говорится в постановлении.

Данным постановлением рекомендуется президенту Украины рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины вопрос о состоянии реализации мероприятий по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Также рекомендуется Кабинету министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов Украины: о внесении изменений в Закон Украины "Об Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", которая уже прошла предварительное согласование с заинтересованными сторонами, и обеспечить ее надлежащее финансирование путем внесения соответствующих изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год" и последующие годы.

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Также предлагается правительству внести законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О гражданской ответственности за ядерный ущерб и ее финансовом обеспечении" относительно уменьшения черты гражданской ответственности за ядерный ущерб оператора ядерной установки Чернобыльской атомной электростанции; о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части возобновления действия положений, касающихся вопроса регистрации нерезидентов - исполнителей проектов международной технической помощи на Чернобыльской АЭС в налоговом органе; льгот по налогообложению прибыли ГСП ЧАЭС и прибыли предприятий, полученной за счет международной технической помощи или за счет средств, которые предусматриваются в Государственном бюджете как взнос Украины в Чернобыльский фонд "Укрытие"; о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно определения полномочий центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере управления зоной отчуждения в сфере регулирования земельных отношений в части распоряжения землями зоны отчуждения, предоставления разрешений на разработку проектов землеустройства относительно отчуждения земельных участков для целей, определенных Законом Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивной загрязненности в результате Чернобыльской катастрофы".

Правительству рекомендуется в соответствии с Законом Украины "Об общих основах дальнейшей эксплуатации и снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования разрушенного четвертого энергоблока этой АЭС в экологически безопасную систему" предусмотреть дополнительную дотацию бюджету города Славутича на обеспечение содержания социальной инфраструктуры города в полном объеме.

Правительство также должно обеспечить надлежащее выполнение взятых Украиной международных обязательств относительно уплаты взносов Украины в Чернобыльский фонд "Укрытие" и на Счет ядерной безопасности ЕБРР; обеспечить финансирование строительства комплекса "Вектор" в полном объеме; завершить процедуру согласования проектов "Об одобрении технико-экономического обоснования "Строительства хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые возвращаются из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС" и "Об утверждении титула на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые возвращаются из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС" с целью принятия Кабинетом Министров Украины. Решить вопрос финансирования строительства хранилища; обеспечить проведение капитального ремонта железной дороги на участке станция Вильча - станция Янов в течение 2015-2016 г.г.

Кроме того, правительство должно ускорить согласование всех необходимых материалов для создания Чернобыльского биосферного заповедника, а также разработать порядок возмещения Пенсионному фонду Украины расходов на выплату и доставку пенсий, назначенных на льготных условиях работникам ГСП "Чернобыльская АЭС" и других предприятий зоны отчуждения и предприятий, которые выполняют работы по контрактам с предприятиями зоны отчуждения); предоставить рассрочку в перечислении реверсивной дотации из бюджета г. Славутич в государственный бюджет;

Правительство должно разработать план мероприятий по интеграции площадки Чернобыльской АЭС в атомную отрасль Украины с целью совершенствования и решения вопросов обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами, снятия с эксплуатации АЭС Украины.