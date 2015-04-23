Газпром мешает объединению энергосистем Украины и ЕС - Нафтогаз

Об этом говорится в заявлении НАК, распространенном в среду вечером.

"В течение многих лет господствующее положение "Газпрома" на рынке Украины и некоторых стран Евросоюза наносит вред "Нафтогазу". Сейчас "Газпром" отказывается предоставлять "Нафтогазу" информацию о шипер-кодах (shipper code pairs), что мешает процессу объединения энергосистем Украины и соседних европейских стран в соответствии с энергетическим регламентом ЕС", - сказано в документе.

"Такое объединение позволило бы осуществлять виртуальные реверсные поставки газа (т.н. back-haul) между Украиной с одной стороны, и Словакией, Венгрией, Польшей и Румынией - с другой", - отмечается в заявлении.

"Блокируя виртуальные реверсные поставки газа в Словакии и в других странах, сопредельных с Украиной, "Газпром" в последние годы лишал европейских поставщиков возможности свободно конкурировать на украинском рынке", - утверждают в НАК.

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В НАК добавили, что нарушение принципов конкуренции "Газпромом" касается не только украинского рынка.

"Нафтогаз" и оператор украинской ГТС ПАО "Укртрансгаз" получили запросы от европейских компаний-торговцев газом по организации газовых потоков по территории Украины между Венгрией, Польшей, Болгарией, Грецией и Турцией. Таким образом, сегодня из-за антиконкурентного поведения "Газпрома" компании ЕС лишены возможности использовать имеющуюся украинскую инфраструктуру для торговли на рынках ЕС и за его пределами", - говорится в заявлении.