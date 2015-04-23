Болгария, Румыния и Греция соединят ГТС для снижения зависимости от России

Болгария подписала соглашение с Румынией и Грецией о строительстве соединения между газотранспортными системами стран, известного как вертикальный газовый коридор.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на слова заместителя министра энергетики Болгарии Жечо Станкова.

Читайте такжеГазпром мешает объединению энергосистем Украины и ЕС - Нафтогаз

Новое соединение будет стоить порядка 220 млн евро ($236,2 млн). Введение в эксплуатацию намечено на 2018 г., отметил замминистра. Через эту трубу Болгария сможет покупать газ из Азербайджана и с СПГ-терминалов в Греции, передают «Ведомости».

«Мы наконец-то получим новый источник газа, потому что до тех пор мы были полностью зависимы от одного источника – России», — заявил Станков.

Читайте такжеЕврокомиссия предъявила «Газпрому» официальное обвинение в монополизме

Болгария потребляет около 3 млрд кубометров газа в год, 95% из которых идут от российского «Газпрома».

Болгария также намеревается разрабатывать свои собственные запасы углеводородов. На прошлой неделе страна объявила тендер на право разрабатывать нефтегазовые блоки на шельфе Черного моря.