На мировых торгах в четверг, 23 апреля, цены на нефть незначительно выросли на фоне статданных из США, передает Reuters.

Торги начались с повышения стоимости июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent на 0,08% - до 62,78 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,32% - до 56,34 доллара за баррель.

Читайте такжеОПЕК пересмотрела прогноз мирового спроса и цен на нефть в этом годуПо данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 5,3 миллиона баррелей, или на 1,1%, - до 489 млн баррелей за неделю, завершившуюся 17 апреля. Эксперты ожидали роста запасов только на 2,888 млн баррелей - до 486,588 млн баррелей.

EIA также сообщило о снижении добычи в США за неделю на 18 тыс. баррелей нефти в день – до 9,366 млн баррелей, что на 0,19% ниже показателя предыдущей недели.

Аналитики прогнозируют, что снижение добычи сланцевой нефти в США сократит избыток предложения на рынке.