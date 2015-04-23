США готовят Греции встречное предложение после инициативы "Газпрома"

США намерены сделать встречное предложение Афинам в связи с инициативой "Газпрома" проложить газопровод по территории Греции для поставок российского газа в Европу, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в разговоре с сотрудниками редакции агентства Associated Press в Вашингтоне. Изложение беседы опубликовало Афинское агентство новостей, передает Прайм.

Котзиас находится в США с пятидневным визитом. Российское предложение провести газопровод в Грецию и 10-летнее соглашение на поставку газа по льготным ценам стали одним из проблемных вопросов во время переговоров, пишет агентство.

"Газпром" сделал нам очень хорошее предложение. Госсекретарь Керри сказал, что США будут готовы сделать встречное предложение и что специальный представитель государственного департамента по международным энергетическим вопросам Амос Хокстайн посетит Афины в течение нескольких дней для переговоров", - сказал греческий министр.

Котзиас охарактеризовал переговоры по газопроводу с "Газпромом" "как экономическое, а не политическое решение". Однако Associated Press пишет, что интерес "Газпрома" к Греции является частью борьбы против усилий США сделать Центральную и Восточную Европу независимыми от российской энергии.

Глава МИД Греции не видит причин не сотрудничать с Россией. "Я спрашиваю всех наших партнеров - пожалуйста, скажите мне, что я могу сказать нашему народу, почему вы позволяете Турции провести трубопровод "Газпрома" к нашим границам, а я такой противник России, что не хочу делать это?" - заметил Котзиас.

Читайте такжеЕК следит за переговорами Греции с «Газпромом» по «Турецкому потоку» - пока без оценок

Отвечая на вопрос о переговорах между Грецией и европейскими кредиторами, Котзиас сказал, что Греция готова пойти на компромисс и "никто не собирается играть в игры". Однако, по его словам, европейские чиновники должны уважать сделанный в январе выбор правительства, обещавшего кампанию против жесткой экономии. "После пяти лет жесткой экономии у нас очень плохие результаты", - сказал он.