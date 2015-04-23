"Газпром" хочет заключить отдельный контракт с оккупированной частью Донбасса

"Газпром", с февраля потерявший уже $174,2 млн из-за отказа "Нафтогаза Украины" платить за поставки газа в оккупированный Донбасс, изменил свою позицию, пишет "Коммерсант".

Теперь российская компания, ранее настаивавшая на том, что за поставки ДНР и ЛНР должен платить Киев, предлагает заключить отдельный контракт для юго-востока Украины. Партнером "Газпрома" может стать, например, местный "Донбасстрансгаз", принимающий сейчас газ из РФ. Юристы говорят, что заключить контракт с "Газпромом" может любое лицо, которое способно технически принять газ, но возникнет вопрос о собственности на трубопроводную инфраструктуру.

Читайте такжеРоссийский бред «под газом» Глава "Газпрома" Алексей Миллер 22 апреля неожиданно предложил провести специальные переговоры о заключении "отдельного прямого контракта" на поставку газа на юго-восток Украины, то есть в так называемые ДНР и ЛНР. В конце марта перед переговорами с Еврокомиссией "Газпром" лишь согласился не учитывать поставки на юго-восток Украины при расчете предоплаты "Нафтогаза" (за апрель она с учетом мартовских остатков составила $75,85 млн). Вчера Миллер подтвердил, что с начала года до 21 апреля компания поставила на Донбасс 555 млн кубометров газа на $174,2 млн, но ""Нафтогаз" отказывается ее признавать и оплачивать".

При этом до сих пор не ясно, проходит ли газ в ДНР и ЛНР через подконтрольную Украине территорию. Как сообщил вчера "полпред ДНР" в контактной группе Денис Пушилин, поставки газа со стороны Киева не начались. Но Владимир Демчишин, заявляя 10 апреля о том, что задолженность "непризнанных республик" с сентября по март — $385 млн за 1,5 млрд кубометров, говорил, что "на данный момент поставки уменьшены". А глава "Нафтогаза" Андрей Коболев тогда же в Брюсселе называл проблему поставок в Донбасс "искусственной", уверяя, что они продолжаются.

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