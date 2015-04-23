Россия настроена уладить конфликт Еврокомиссии и "Газпрома" миром

Еврокомиссия направила «Газпрому» официальные претензии относительно злоупотребления доминирующим положением на рынках стран Центральной и Восточной Европы, нарушающих антимонопольное законодательство ЕС. Выводы комиссии предварительные, они не предрешают исход антимонопольного дела, начатого в августе 2012 г. У компании есть 12 недель на ответ, она также может запросить устные слушания, чтобы изложить свои аргументы. Если «Газпром» не воспользуется правом на защиту в установленный срок, делу будет дан дальнейший ход, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Еврокомиссии. При этом срок принятия окончательного решения не ограничен.

«Газпром» сообщил, что считает претензии необоснованными и рассчитывает, что взаимоприемлемое решение будет достигнуто на уровне Еврокомиссии и правительства России. Президент Владимир Путин в сентябре 2012 г. после начала антимонопольного расследования подписал указ, запрещающий стратегическим предприятиям предоставлять информацию иностранным властям без одобрения правительства. «Газпром» курирует Минэнерго. Министерство сообщило, что премьер Дмитрий Медведев и бывший президент Еврокомиссия Жозе Мануэл Баррозу договорились найти мирное решение еще в ноябре 2013 г. Но диалог был прерван Еврокомиссией в одностороннем порядке, поэтому сейчас расследование проходит без учета аргументов России. Тем не менее Минэнерго нацелено на взаимоприемлемое решение. О необходимости искать компромисс заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте такжеМиллер признал, что модель работы "Газпрома" в Европе разваливаетсяЕврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер допустила возможность мирного урегулирования спора. Но она считает, что комиссия должна вести переговоры с руководством «Газпрома», а не российским правительством. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос «Ведомостей».

Вестагер напомнила, что если вина «Газпрома» будет доказана, то ему грозит штраф до 10% от оборота на рынках тех стран, где было нарушено антимонопольное законодательство. По оценке «Сбербанк CIB», сумма штрафа может составить $1–2 млрд, по оценке «ВТБ капитала» – до $3,8 млрд. При этом источник в Брюсселе отмечает, что «Газпром» сможет оспорить решение о штрафе в суде, эти дела могут длиться годами, а выплаты до судебного решения замораживаются.