У Демчишина хотят увеличить на 50% добычу угля на госшахтах

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует в 2015 году увеличить на 50% добычу угля на государственных шахтах для повышения их рентабельности, что позволит сохранить большинство рабочих мест в угольной отрасли.

Об этом говорится в программе реформирования работы государственных предприятий угольной отрасли Украины, подготовленной Минэнергоугля.

«Увеличение добычи позволит уменьшить себестоимость угля - работа шахтеров станет экономически рентабельной, обеспечит людей зарплатой», - говорится в документе.

Согласно программе Минэнергоугля, добыча угля в 2015 году на госшахтах должна достичь 9 млн тонн, что на 50% больше 2014 года. В 2016 году, согласно документу, добыча угля на госшахтах составит 14 млн тонн.

Как отмечается в программе реформирования, на сегодняшний день себестоимость добычи угля на госшахтах составляет 1 600 грн за тонну, в то время как его рыночная стоимость – 1 100 грн за тонну.

Также в документе отмечается, что оптимизация работы госшахт предусматривает более эффективную структуру управления.

«Увольнения преимущественно в «надстройке» - административном персонале государственных угледобывающих предприятий, части персонала непрофильных и вспомогательных предприятий», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, 22 апреля около двух тысяч шахтеров, большая часть которых работает на шахтах, принадлежащих компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, провели многочасовые митинги. Сначала они пикетировали Администрацию президента, затем Верховную Раду и Кабмин.

Одним из главных требований митингующих шахтеров является отставка министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

21 апреля в Киеве прошел ІІІ съезд шахтеров Украины. По его окончании было принято обращение к президенту Украины с просьбой отправить в отставку министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

В постановлении съезда также содержится обращение о внесении изменений в госбюджет Украины, в котором должно быть предусмотрено необходимое количество расходов на господдержку отрасли.

Ранее министр Демчишин неоднократно критиковал компанию ДТЭК за требование увеличить тариф на отпуск электроэнергии для тепловой генерации, уточнив, что такое резкое повышение будет стоить потребителям 12 млрд грн.