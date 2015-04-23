Еврокомиссия исключила переговоры с властями России по делу "Газпрома"

Еврокомиссия намерена вести переговоры о разрешении антимонопольных претензий к "Газпрому" с представителями самой компании, а не властями России, заявил 23 апреля на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Рикардо Кардосо, передает ТАСС.

"Это - отношения между Еврокомиссией и "Газпромом", а не российскими властями", - сказал он.

Читайте такжеЕврокомиссия предъявила «Газпрому» официальное обвинение в монополизмеЗаместитель официального представителя ЕК Мина Андреева подчеркнула в свою очередь, что "это дело касается вопросов конкуренции, а не политики". "Это - вопрос конкуренции, ничего политического мы добавить не можем. Еврокомиссар (по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер) ясно сказала, что все компании, работающие на рынке ЕС, должны уважать законы ЕС", - отметила она.