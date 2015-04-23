Украина не собирается подписывать отдельный контракт на поставки российского газа в зону АТО

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не видит необходимости подписывать отдельный контракт с российским газовым монополистом «Газпромом» на поставки газа в оккупированный Донбасс, сказал журналистам глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

О необходимости такого контракта ранее заявил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы не видим в этом (отдельном контракте – УНИАН) смысла», - сказал Коболев, добавив, что предложения о подписании такого контракта с российской стороны от «Газпрома» пока не поступало.

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