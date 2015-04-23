Украина не собирается подписывать отдельный контракт на поставки российского газа в зону АТО
16:35, 23 апреля 2015Энергетика
1928
О необходимости такого контракта ранее заявил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Киев объяснил свою позицию относительно газа для "ДНР" и "ЛНР" / Фото УНИАН
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не видит необходимости подписывать отдельный контракт с российским газовым монополистом «Газпромом» на поставки газа в оккупированный Донбасс, сказал журналистам глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
О необходимости такого контракта ранее заявил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Мы не видим в этом (отдельном контракте – УНИАН) смысла», - сказал Коболев, добавив, что предложения о подписании такого контракта с российской стороны от «Газпрома» пока не поступало.
Читайте такжеУкраина предложит Евросоюзу вместе провести расследование против Газпрома
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter