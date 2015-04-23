Украина возобновила переговоры с Румынией о поставках газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» возобновила прерванные в 2013 году переговоры с Румынией о поставках газа в Украину

по реверсной схеме, сообщил журналистам глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Да, мы ведем переговоры с румынской стороной. Но пока никакой конкретной информации не предоставляем», - сказал он.

При этом глава "Нафтогаза" отметил, что Украина очень заинтересована в достижении соглашения о поставках топлива. «Мы бы очень хотели, чтобы Румыния стала еще одной страной в реверсных поставках газа в Украину из ЕС», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывала в октябре 2013 года подписать соглашение о поставках природного газа с территории Румынии. Однако тогда возникли технические сложности с открытием данного маршрута. Компания Transgaz SA, национальный оператор газотранспортной системы Румынии, называла своим приоритетным заданием строительство газопровода между Румынией и Молдовой «Яссы-Унгены», и потому реверсная схема могла заработать, по оценкам румынской стороны, не ранее 2016 года.

Читайте такжеРумыния впервые за десятки лет откажется от российского газаВ данный момент Украина использует три основных маршрута реверса – через Польшу, Венгрию и Словакию. Словацкий маршрут является приоритетным для Украины.

По оценкам Минэнергоугля, общий объем потребления газа в Украине в 2015 году составит порядка 40 млрд кубометров. При этом объем импорта, который может быть осуществлен в 2015 году, составит около 25 млрд кубометров, которые могут быть закачаны в хранилища для использования в будущем. По оценкам правительства, порядка 60% импорта будет закуплено у европейских поставщиков.