Ривненская АЭС ведет работы по продлению срока эксплуатации 3-го блока согласно графику

Ривненская атомная электростанция согласно составленному графику осуществляет ряд мероприятий по продлению срока эксплуатации энергоблока №3, который истекает в 2017 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главного инженера по эксплуатации энергоблоков Ривненской АЭС Владислав Красинский.

«Мы идем по запланированному графику и пока не видим никаких препятствий для продления ресурса третьего блока», - сказал он.

По словам Красинского, 24 мая третий энергоблок будет остановлен на планово-предупредительный ремонт, который продлится 66 суток, что на 14 дней дольше стандартных плановых ремонтов.

«Эти дополнительные 14 дней - как раз начало физических работ по обследованию оборудования с целью продления эксплуатации», - добавил он.

Также Красинский рассказал, что уже сейчас параллельно проводится комплексное обследование, включающее изучение сейсмологических условий и проверку части оборудования блока.

Как сообщал УНИАН, госкомпания НАЭК «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.