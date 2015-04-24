Обвал на рынке нефти возобновился

На мировых торгах в пятницу, 24 апреля, цены на нефть снижаются после роста накануне, передает Reuters.

Так, в начале торгов стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent упала на 0,43% - до 64,52 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть WTI на 0,5% - до 57,45 доллара за баррель.

В ходе торгов четверга, 23 апреля, Brent росла более чем на 3%, достигнув отметки 65,51 доллара за баррель.

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