Кабмин получил право решать вопросы поставок электроэнергии в зону АТО

Президент Петр Порошенко утвердил Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно особенностей регулирования отношений в сфере энергетики на территории проведения антитеррористической операции», который был принят Верховной Радой 7 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон предоставляет полномочия Кабинету министров устанавливать особенности регулирования правовых, экономических и организационных отношений, связанных с продажей электрической энергии с оптового рынка электрической энергии Украины на территорию, где органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия. Кроме того, законом регулируются отношения, связанные с производством, передачей, распределением, поставкой, покупкой, продажей и использованием электрической энергии на указанных территориях.

Читайте такжеУкраина перестала платить за российскую электроэнергию, поставляемую в зону АТОПравительство также определяет перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия.

Как отметили в пресс-службе, закон был разработан во исполнение указов президента №875/2014 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 года «О неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях» и №876/2014 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 года «О состоянии обеспечения энергетической безопасности государства и неотложных мерах по устойчивому проведению отопительного сезона 2014/15 года».