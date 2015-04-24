«Энергоатом» подписал с французами контракт на поставки обогащенного урана

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, подписала с французской энергетической компанией AREVA контракт на поставки обогащенного урана, что позволит диверсифицировать поставки ядерных материалов для украинских АЭС.

«Контракт на поставки обогащенного урана между французской компанией AREVA и украинской НАЭК «Энергоатом» был подписан в Брюсселе, в представительстве «Энергоатома» в пятницу, 24 апреля 2015 года», - говорится в сообщении «Энергоатома».

«Сегодня подписан контракт, благодаря которому расширяется сотрудничество с одним из мировых лидеров в сфере ядерных технологий - французской компанией AREVA. Этот контракт является реальным шагом в сфере диверсификации поставок ядерных материалов для украинских АЭС», - цитирует пресс-служба слова главы «Энергоатома» Юрия Недашковского.

В госкомпании отметили, что AREVA выиграла конкурс не только благодаря привлекательной ценовой позиции, но и минимизированным рискам для «Энергоатома», которые заложены в контракте.

Читайте такжеСотрудничество украинских АЭС с международными партнерами укрепит энергобезопасность государства - ЯценюкСправка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

AREVA S.A. — французская компания, занимающаяся разработкой и производством оборудования для атомной энергетики и производства электроэнергии из альтернативных источников. Единственная компания, представленная во всех видах деятельности, связанной с производством ядерной энергии. Штаб-квартира компании находится в Курбевуа, Париж.

На сегодняшний день более 95% ядерного топлива для украинских АЭС импортируется из России. Также Россия обладает монопольным положением по обогащению урана для нужд Украины.