Продажи бензина в Украине за март снизились на 40%

В Украине реализация бензина для автомобилей через сеть АЗС, без учета оккупированного Россией Крыма, в марте 2015 года в натуральном выражении сократилась по сравнению с мартом 2014 года на 40,7% - до 123,5 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным ведомства, по сравнению с февралем 2015 года реализация бензина в марте 2015 года в натуральном выражении сократилась на 4%.

Дизельного топлива через сети АЗС в марте 2015 года было продано 97,6 тыс. тонн, что на 41,3% меньше показателя марта 2014 года и на 13,4% меньше, чем в феврале 2015 года.

Читайте такжеБеларусь из-за падения российского рубля прекратила поставки бензина в РФВ целом, в марте 2015 года через сети АЗС продажи нефтепродуктов в денежном выражении увеличились по сравнению с февралем 2015 года до 7,12 млрд грн с 6,63 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине реализация бензина для автомобилей через сеть АЗС в январе 2015 года в натуральном выражении сократилась по сравнению с январем 2014 года на 34,1% - до 138,1 тыс. тонн. В феврале 2015 года реализация бензина сократилась по сравнению с февралем 2014 года на 33,7%.