План «Крепость» против угольной реформы

В Киеве продолжается акция протеста горняков, которая стартовала по завершению III съезда шахтеров. Они время от времени стучат касками под стенами Верховной Рады, собираются небольшими группами вокруг установленной ими палатки под Минэнерго, а также «водят козу» в центре столицы. Сворачивать свою забастовку они не собираются до тех пор, «пока не добьются решений и внимания со стороны власти, пока нас не услышат». По крайней мере такой срок озвучил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Под словом «услышат», с учетом того, что власть уже общалась с шахтерами и уверила, что все отраслевые решения будут приниматься только после обсуждения с их представителями, подразумевается выполнение требований: не закрывать шахты в рамках разрабатываемой правительством реформы угольной отрасли, выплатить долги по зарплатам и отправить в отставку главу Минэнерго Владимира Демчишина. Это условия, озвученные шахтерским профсоюзом. А на съезде горняков делегаты из зала не раз выдвигали еще одно требование - повысить тарифы на отпуск электроэнергии для тепловой генерации на 37% - до 1,12 грн якобы для того, чтобы дать возможность тепловым станциям закупить уголь. Причем по новой, повышенной цене.

И это условие прямо указывает на того, кто является заказчиком спектакля под названием борьба за выживание шахтеров, - энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, который является монополистом на рынке угля и электроэнергии. Компания с января, когда начались первые волнения в шахтерской среде, которые увязывали с заявлением премьер-министра Арсения Яценюка о необходимости реформы в угольной отрасли, пытается продвинуть свою идею. А она совершенно прозрачна – свой уголь ДТЭК будет покупать по новой, более высокой цене за полученную прибыль от отпуска своей же электроэнергии по новым, повышенным тарифам. Тем самым увеличивая денежный поток компании, что даст возможность ДТЭК разобраться в кризисное время с миллиардными кредитами. Причем вся эта операция состоится за счет средств государства, вернее, налогоплательщиков. Как заявил Демчишин, удовлетворение требования ДТЭК будет стоить потребителям 12 млрд грн.

Причем в этой схеме ДТЭК не учитывает «родных до боли» шахтеров. В 2014 году стоимость угля уже повышалась на 60% для нужд тепловых электростанций, а зарплата шахтеров сократилась на 4%.

«За 2014 год цена угля, включенная в тариф тепловых электрокомпаний, была увеличена на 60%. При этом зарплата шахтеров за этот период уменьшилась на 4%. То есть увеличение стоимости угля в 2014 году не отобразилось на зарплате шахтеров, а даже наоборот – она уменьшилась», – заявил и.о. главы Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

По его словам, если прислушаться к требованию бастующих шахтеров и поднять стоимость тонны угля, то это будет означать увеличение финансовых поступлений для компании ДТЭК на 20 млрд грн.

«Текущая цена угля, учтенная в тарифе ТЭС, составляет приблизительно 1 100 грн. Каждые 100 грн увеличения означают дополнительно 2 млрд грн затрат на топливо для теплоэлектростанций, которые будут направляться крупнейшему производителю угля в Украине – компании ДТЭК. Если прислушаться к предложению забастовщиков поднять цену на 1 000 грн, с 1 100 до 2 100 грн (!) за тонну, хочу проинформировать общественность - это означает дополнительно 20 млрд грн для компании ДТЭК», - заявил Вовк.

По словам Вовка, прибыль ДТЭК в угольном и электроэнергетическом сегменте с 2009 по 2014 год выросла в 6 раз, а по предоставленной ДТЭК информации себестоимость добычи угля на его шахтах составляет 800 грн за тонну, что позволяет поддерживать текущий уровень добычи данного вида топлива.

Видимо, жесткое сопротивление Минэнерго реализовать задуманное ДТЭК и является главной причиной желания «шахтеров» уволить главу ведомства Демчишина. Усадить в его кресло ДТЭК хочет своего человека, что он и делал на протяжении всей истории своего существования. И тогда монополист сможет воплощать в жизнь все свои планы – обогащаться за счет украинцев.

Соратники и съезды

Стоит добавить один факт. Задавая откровенный вопрос шахтерам и экспертам, причастен ли Ахметов к происходящему, в ответ слышала: «При чем здесь Ахметов, среди участников акции – люди с запада, нововолынские шахтеры. Их тоже вывел на улицы Ахметов?».

Следует уточнить: в деле – Наталья Королевская, «угольный соратник» Александра Ефремова, экс-главы фракции Партии регионов в ВР, против которого сейчас открыто уголовное дело). Она под «крышей» ПР курировала в Луганской области незаконную угледобычу – копанки. Затем Королевская в виду сложившейся ситуации на востоке «положила глаз» на запад. Ей принадлежит крупнейшая в Украине углеобогатительная фабрика «Червоноградская». Производственные мощности предприятия превышают 9,6 млн тонн угля в год, а основными клиентами являются «Львовуголь» и «Волыньуголь», которые тоже под ее контролем. Кстати, Наталья Королевская и ее муж, тоже народный депутат, Юрий Солод уже зарегистрировали в ВР законопроект (№2522), устанавливающий мораторий на закрытие шахт, которые не выработали свои ресурсы, до 1 января 2020 года.

Вот отсюда и волынские шахтеры в рядах протестующих.

И еще один интересный момент. Первый и второй съезды шахтеров состоялись в 1995 и 1998 годах. Тогда они также закончились массовыми акциями протестов с требованием справедливости, а в этот момент проходил откровенный дерибан угольного рынка – приватизация и долгосрочная аренда угледобывающих предприятий, усаживание в нужные кресла своих лоббистов: первый съезд шахтеров закончился премьерством Героя Украины, собственника самой страшной по количеству погибших горняков шахты им. Засядько Ефима Звягильского.

Таким образом, сейчас, прикрываясь спасением энергорынка Украины, команда магнатов во главе с Ахметовым решает исключительно свои шкурные вопросы.

Народный депутат Мустафа Найем в своем блоге обнародовал документы единого плана по защите интересов компаний Рината Ахметова на энергорынке под названием «Крепость». Он заявил, что направил в Генеральную прокуратуру, СБУ и МВД запросы с просьбой проверить причастность менеджмента компании ДТЭК к организации и финансированию отраслевых протестов, вмешательство в деятельность органов госвласти, попытки оказания незаконного воздействия на чиновников с целью защиты коммерческих интересов.

Обратилась в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиям организаторов акции протеста шахтеров в Киеве и парламентская фракция «Блок Петра Порошенко».

Остается дождаться реакции силовых ведомств.

Тем временем ДТЭК продолжает накалять обстановку. Как уверяют шахтеры, руководство «ДТЭК Павлоградуголь» предупредило их о прекращении выплаты зарплаты со следующего месяца. То есть предупредило: не добьетесь наших целей – останетесь без копейки.

Кроме того, «Укрэнерго» уже обеспокоилось поставками угля на тепловые станции ДТЭК. В отличие от госкомпании «Центрэнерго» и компании «Донбассэнерго», которые за пару месяцев в разы нарастили закупки топлива, компания Ахметова наоборот – планомерно снижала поставки. По мнению «Укрэнерго», без срочных действий по увеличению поставок топлива страну ждут массовые отключения потребителей из-за дефицита мощности в объединенной энергетической системе Украины.

Но есть и вина власти в сложившейся ситуации.

Реформаторские ошибки

Если абстрагироваться от действий Ахметова, то есть и ряд вопросов к власти. Именно задержка с реформой угольной отрасли позволила монополисту на этом рынке обострить ситуацию в стране.

Так, премьер-министр Арсений Яценюк еще в январе заявил о намерении правительства приступить к «угольной» реформе. В начале апреля на очередном заседании Кабмина он потребовал от главы Минэнерго представить через неделю ее проект. Но этого не произошло. Затем анонсировалась презентация лично Демчишиным проекта программы реформы на съезде шахтеров.

Министр действительно озвучил ряд направлений, и только. Он сообщил, что из 35 шахт, которые находятся на подконтрольной Украине территории, 11 признаны неперспективными, три из них будут закрыты. Также планируется до конца 2015 года снизить себестоимость угля благодаря инвестициям и запуску простаивающих шахт. По словам министра, объем необходимых для этого средств составит порядка 850 млн грн. Планируется увеличить на 50% добычу угля для повышения рентабельности шахт, что позволит сохранить большинство рабочих мест. Еще для оптимизации работы угледобывающих предприятий введут эффективную структуру управления. Вот и все, никакой конкретики. Речь министра была косноязычной и путанной.

Эксперты в недоумении. «Я был на съезде шахтеров, и ни на один их вопрос Демчишин толком не дал ответа. Спросили, какие шахты будут закрывать. Ответ – будем думать. Спросили: в программе 11 неперспективных шахт, их будут закрывать? Ответ – нет, мы будем анализировать. Снова вопрос – что будет с шахтерами закрывающихся шахт? Ответ – будем думать. Люди в зале настолько обозлились, что выкрикивали, с использованием ненормативной лексики, куда ему следует идти», – рассказал эксперт энергорынка Сергей Дьяченко.

УНИАН попытался узнать подробности программы реформирования у заместителя Демчишина, куратора этой сферы Игоря Мартыненкова, сменившего уволенного с этой должности Юрия Зюкова. Но в пресс-службе ведомства ответили, что диалог с чиновником не получится, так как общение с прессой «курирует» исключительно министр. То есть Демчишин в Минэнерго все зациклил на себе.

Ряд экспертов утверждают, что предлагали свою помощь при разработке концепции угольной реформы, но остались неуслышанными. Другие же эксперты комментировали ситуацию в таком русле, что напрашивался вывод – кормятся из рук Ахметова, который целенаправленно расшатывает Украину. И это уже чувствуется, к примеру, в парламенте.

В Верховной Раде, видимо, не очень понимают, что происходит и с реформой, и с шахтерами. Там почему-то озаботились именно выплатой задолженности перед горняками, вроде это решит проблему. И крайнего уже нашли. Лидер партии БПП Юрий Луценко считает, что ответственен за происходящее не только Демчишин, но и премьер-министр.

«Наша фракция сделала все необходимое, чтобы шахтеры в Украине, особенно в западных регионах, были защищены - мы приняли законопроект о выделении дотации, которая закрыла текущие проблемы Волынской области. Я думаю, что это вопрос Кабинета министров как исполнительного органа, где коммутируются интересы Минфина, Минэкономики и Минэнерго, которые должны принимать комплексное решение. Перевод стрелок на президента недопустим - мы живем в парламентско-президентской республике, а исполнительную власть возглавляет премьер-министр Украины Арсений Яценюк, и он должен лично или вместе с ответственными министрами принимать комплексные решения по оздоровлению отрасли. Если премьер-министр не способен самостоятельно выполнять свои функции, то президент ему может помочь», - съязвил Луценко.

Сейчас как никогда важно, чтобы власть консолидировалась для решения проблемы в угольной отрасли, а не выясняла, кто виноват.

Нана Черная (УНИАН)